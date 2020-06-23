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Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей и продаст банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:54
яндекс.деньги
яндекс.маркет
яндекс
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_0:315:3072:2043_1400x0_80_0_0_dddf4c6c25e577880055019c581b7cee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс.деньги, яндекс.маркет, яндекс, сбербанк россии, экономика

Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"

23:44 23.06.2020 (обновлено: 23:54 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей и продаст банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.
"Яндекс" выкупает у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 миллиарда рублей при общей оценке компании около 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100% "Яндекс.Маркета", - говорится в сообщении компании.
Офис компании Яндекс в Москве
2 июня, 18:12
"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком
"Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" — 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль "Яндекс.Денег", а теперь станет единственным собственником компании. Таким образом, "Яндекс" получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Предварительная сумма продажи — 2,4 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса", - говорится в сообщении.
143181011
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Яндекс.ДеньгиЯндекс.МаркетЯндексСбербанк РоссииЭкономика
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