Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"

"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

"Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" — 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль "Яндекс.Денег", а теперь станет единственным собственником компании. Таким образом, "Яндекс" получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Предварительная сумма продажи — 2,4 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса", - говорится в сообщении.