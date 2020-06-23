В СПЧ прокомментировали предложенные Путиным меры поддержки

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предложенные президентом РФ Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки населения - подтверждение того, что государство готово прийти на помощь людям, эти меры следуют духу поправок в конституцию, заявила РИА Новости зампред Совета по правам человека при президенте РФ ( СПЧ ) Ирина Киркора.

Путин ранее во вторник объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Относительно введения новых мер поддержки президентом, я однозначно позитивно смотрю на новый пакет мер поддержки населения... Сейчас население очень нуждается в этих мерах, нуждается как никогда. Я смотрю на эти меры поддержки как на подтверждение того, что государство должно и готово прийти на помощь гражданам. И, конечно, я думаю, что предложенные меры социальной поддержки следуют духу поправок в конституцию", - сказала Киркора.

Она отметила, что вопрос орфанных заболеваний сегодня очень важен для россиян, в РФ ежегодно диагностируется 250-300 новых случаев СМА.