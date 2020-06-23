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В СПЧ прокомментировали предложенные Путиным меры поддержки
Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки населения - подтверждение того, что государство готово прийти на помощь людям, эти меры следуют... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:36
телеобращение президента 23 июня 2020 года
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество

В СПЧ прокомментировали предложенные Путиным меры поддержки

23:36 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки населения - подтверждение того, что государство готово прийти на помощь людям, эти меры следуют духу поправок в конституцию, заявила РИА Новости зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.
Путин ранее во вторник объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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"Относительно введения новых мер поддержки президентом, я однозначно позитивно смотрю на новый пакет мер поддержки населения... Сейчас население очень нуждается в этих мерах, нуждается как никогда. Я смотрю на эти меры поддержки как на подтверждение того, что государство должно и готово прийти на помощь гражданам. И, конечно, я думаю, что предложенные меры социальной поддержки следуют духу поправок в конституцию", - сказала Киркора.
Она отметила, что вопрос орфанных заболеваний сегодня очень важен для россиян, в РФ ежегодно диагностируется 250-300 новых случаев СМА.
"Остро стоит проблема финансирования, а отсутствие финансирования в указанном вопросе – это риск для жизни гражданина России, который страдает редким заболеванием. Вместе с тем, Конституция РФ, закрепляя социальные гарантии прав граждан, определяет тем самым правила, в соответствии с которыми вытекающие из публичных обязательств государства расходы, связанные с социальной защитой населения, должны выполняться государством", - добавила Киркора.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинОбщество
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