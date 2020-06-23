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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573394356.html
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:55
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

23:24 23.06.2020 (обновлено: 23:55 23.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в Черкесске
Госпиталь COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне скончались еще 26 пациентов. Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 3657 человек.
Всего за время пандемии в Москве выявили 216 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 140 тысяч излечились. В России с начала распространения вируса зарегистрировали почти 600 тысяч больных COVID-19, 356 тысяч из которых выздоровели, 8359 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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