https://ria.ru/20200623/1573394356.html
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:24
2020-06-23T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071501_0:181:2995:1866_1400x0_80_0_0_857f3a6de3dcc09f830f2fefac5541d3.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071501_0:181:2995:1866_1400x0_80_0_0_857f3a6de3dcc09f830f2fefac5541d3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071501_205:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_5dec88f2663c47c7ff15502574947e45.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071501_879:0:2926:2047_1400x0_80_0_0_5f808d9bd3602bca0036fea1dffa7f83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество