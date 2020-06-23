Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200623/1573394196.html
В Сирии при воздушной атаке погибли двое военных
Позиции сирийской армии в провинциях Дейр-эз-Зор и Сувейда были атакованы с воздуха во вторник вечером, в результате погибли двое сирийских военнослужащих,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:11
война в сирии
война в сирии
эс-сувейда (мухафаза)
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153137/51/1531375119_0:17:1202:693_1400x0_80_0_0_d24ba16785321567bcc579de8d4507b1.jpg
https://ria.ru/20200604/1572490951.html
https://ria.ru/20200504/1570969819.html
эс-сувейда (мухафаза)
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153137/51/1531375119_0:17:1202:693_1400x0_80_0_0_d24ba16785321567bcc579de8d4507b1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153137/51/1531375119_76:0:1144:801_1400x0_80_0_0_ce871d977347f9af4c5150e0ca093bd9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153137/51/1531375119_209:0:1010:801_1400x0_80_0_0_3103add6003c91cc5dff72acd34cccb3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, эс-сувейда (мухафаза), дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире

В Сирии при воздушной атаке погибли двое военных

23:11 23.06.2020
1060
© Фото : SANAРазрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Позиции сирийской армии в провинциях Дейр-эз-Зор и Сувейда были атакованы с воздуха во вторник вечером, в результате погибли двое сирийских военнослужащих, четверо получили ранения, сообщается в заявлении командования армии САР.
Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отражают воздушные атаки в Сувейде и Дейр-эз-Зоре.
Cирийские средства противовозду. 21 января 2019
4 июня, 21:54Война в Сирии
ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
"Сегодня в 21.17 появились вражеские цели, зашедшие с востока и северо-востока Пальмиры и запустившие несколько ракет по нашим военным позициям в Кабажебе на западе Дейр-эз-Зора и в районе Сухне", - сообщается в заявлении.
Одновременно, согласно докладу, были нанесены удары по боевым позициям рядом с городом Сальхаб на юге провинции Сувейда.
"В результате погибли двое и ранены четверо военнослужащих. Также нанесен материальный ущерб", - отмечено в заявлении.
Об ответственных за атаки в заявлении не сообщается.
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции
4 мая, 23:09Война в Сирии
В Сирии сообщили о воздушной атаке на Алеппо
1224201
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииЭс-Сувейда (мухафаза)Дейр-эз-Зор (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Российские военные сбили два беспилотника в районе Хмеймима
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
Глава "автономной зоны" Сиэтла рассказал о целях протеста
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Twitter пометил сообщение Трампа как "угрозу насилием"
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
Газовый терминал в Свиноуйсьце
В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
Аэропорт Мадрида
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Центр Оахаки
В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
США запустят второй за неделю военный спутник с МКС
Офис российской интернет-компании Яндекс
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
В СПЧ прокомментировали предложенные Путиным меры поддержки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния