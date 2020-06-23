https://ria.ru/20200623/1573394196.html
В Сирии при воздушной атаке погибли двое военных
Позиции сирийской армии в провинциях Дейр-эз-Зор и Сувейда были атакованы с воздуха во вторник вечером, в результате погибли двое сирийских военнослужащих,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:11
2020-06-23T23:11
война в сирии
война в сирии
эс-сувейда (мухафаза)
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сирия
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РИА Новости
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РИА Новости
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война в сирии, эс-сувейда (мухафаза), дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости.
Позиции сирийской армии в провинциях Дейр-эз-Зор
и Сувейда
были атакованы с воздуха во вторник вечером, в результате погибли двое сирийских военнослужащих, четверо получили ранения, сообщается в заявлении командования армии САР
.
Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отражают воздушные атаки в Сувейде и Дейр-эз-Зоре.
"Сегодня в 21.17 появились вражеские цели, зашедшие с востока и северо-востока Пальмиры и запустившие несколько ракет по нашим военным позициям в Кабажебе на западе Дейр-эз-Зора и в районе Сухне", - сообщается в заявлении.
Одновременно, согласно докладу, были нанесены удары по боевым позициям рядом с городом Сальхаб на юге провинции Сувейда.
"В результате погибли двое и ранены четверо военнослужащих. Также нанесен материальный ущерб", - отмечено в заявлении.
Об ответственных за атаки в заявлении не сообщается.