В Сирии при воздушной атаке погибли двое военных

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Позиции сирийской армии в провинциях Позиции сирийской армии в провинциях Дейр-эз-Зор Сувейда были атакованы с воздуха во вторник вечером, в результате погибли двое сирийских военнослужащих, четверо получили ранения, сообщается в заявлении командования армии САР

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отражают воздушные атаки в Сувейде и Дейр-эз-Зоре.

"Сегодня в 21.17 появились вражеские цели, зашедшие с востока и северо-востока Пальмиры и запустившие несколько ракет по нашим военным позициям в Кабажебе на западе Дейр-эз-Зора и в районе Сухне", - сообщается в заявлении.

Одновременно, согласно докладу, были нанесены удары по боевым позициям рядом с городом Сальхаб на юге провинции Сувейда.

"В результате погибли двое и ранены четверо военнослужащих. Также нанесен материальный ущерб", - отмечено в заявлении.