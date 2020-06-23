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В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек
Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5, сообщил о втором погибшем в результате... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:56
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оахака, мексика, в мире

В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек

22:56 23.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЦентр Оахаки
Центр Оахаки
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5, сообщил о втором погибшем в результате стихийного бедствия.
"Есть информация о двух погибших в результате землетрясения, мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр", - сообщил Мурат в своем микроблоге в Twitter.
Храм Святого Доминика в Оахаке
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Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий.
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ОахакаМексикаВ мире
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