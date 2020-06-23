США запустят второй за неделю военный спутник с МКС

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA планируется запустить с борта Международной космической станции (МКС) в ночь на среду, сообщило НАСА.
В прошлый четверг НАСА рассказало о выведении на орбиту с борта станции аналогичного космического аппарата Red-Eye-2.
Как отмечается на сайте НАСА, Red-Eye-3 будет запущен 24 июня в 0.10 мск с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.
В интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Первый из трех спутников Red-Eye был запущен в июне 2019 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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