США запустят второй за неделю военный спутник с МКС

В прошлый четверг НАСА рассказало о выведении на орбиту с борта станции аналогичного космического аппарата Red-Eye-2.

Как отмечается на сайте НАСА, Red-Eye-3 будет запущен 24 июня в 0.10 мск с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.

В интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.