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Немецкий суд разрешил ограничить Facebook в сборе данных пользователей
Федеральный верховный суд Германии во вторник постановил, что Федеральное антимонопольное ведомство (ФАВ) вправе запретить американской компании Facebook сбор... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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facebook, whatsapp inc., германия, в мире

Немецкий суд разрешил ограничить Facebook в сборе данных пользователей

22:25 23.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Федеральный верховный суд Германии во вторник постановил, что Федеральное антимонопольное ведомство (ФАВ) вправе запретить американской компании Facebook сбор данных пользователей без их дополнительного согласия.
"Facebook использует условия пользования, которые предполагают сбор и использование данных пользователя, сбор которых осуществляется. когда использование Интернета происходит на независимых от Facebook площадках. Федеральное антимонопольное ведомство запретило Facebook (в феврале 2019 года - ред.) обработку таких данных без дополнительного согласия пользователей. Антимонопольная палата Федерального верховного суда сегодня решила, что Федеральное антимонопольное ведомство может внедрить такой запрет", - говорится в решении суда.
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Речь при этом не идет об окончательном запрете. ФАВ в феврале 2019 года решило ограничить компанию Facebook в сборе данных пользователей из различных источников, таких как WhatsApp и Instagram. В ведомстве считают, что компания злоупотребляет своей позицией на рынке, поскольку сбор информации ведется также на третьих площадках и за пределами facebook.com, когда пользователь, например, оставляет комментарии на третьих сайтах, регистрируясь на нем через свой Facebook-аккаунт.
Facebook в том же феврале 2019 года оспорил это решение в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе, который по жалобе компании приостановил действие решения ФАВ "из-за серьезных сомнений в правомерности решения". Федеральный верховный суд с этим не согласился и таким образом отменил решение суда Дюссельдорфа. По мнению судей Федерального верховного суда, условия пользования являются "абьюзивными", потому что пользователям не дают право выбрать - соглашаться на персонализацию, с которой он будет отдавать компании данные, которыми он делится при пользовании лишь Facebook.com, или соглашаться на персонализацию с полной передачей в ее нынешней форме для полного персонализированного опыта. Отсутствие этого выбора нарушает право пользователя на личную автономию и информационное самоопределение согласно Общему регламенту по защите данных, а сложность для пользователя сменить площадку (эффект привязки к поставщику) также представляет эксплуатацию пользователя, поскольку "конкуренция не может выполнять контрольной функции из-за доминирующего положения Facebook".
Согласно изначальному решению ФАВ, по закону о защите персональных данных Facebook должен прозрачно показать, какие действия по обработке данных производит компания. Кроме того, немецкий регулятор обязывает Facebook подать план реализации с детальным указанием технического исполнения обязательств. Если Facebook не будет соблюдать эти условия, возможно наложение штрафа, составляющего до 10% от годовой выручки компании.
Страница Facebook
5 июня, 22:28
Facebook начал выборочно маркировать страницы государственных СМИ
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FacebookWhatsApp Inc.ГерманияВ мире
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