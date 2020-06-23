Немецкий суд разрешил ограничить Facebook в сборе данных пользователей

"Facebook использует условия пользования, которые предполагают сбор и использование данных пользователя, сбор которых осуществляется. когда использование Интернета происходит на независимых от Facebook площадках. Федеральное антимонопольное ведомство запретило Facebook (в феврале 2019 года - ред.) обработку таких данных без дополнительного согласия пользователей. Антимонопольная палата Федерального верховного суда сегодня решила, что Федеральное антимонопольное ведомство может внедрить такой запрет", - говорится в решении суда.