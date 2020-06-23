Немецкий суд разрешил ограничить Facebook в сборе данных пользователей

"Facebook использует условия пользования, которые предполагают сбор и использование данных пользователя, сбор которых осуществляется. когда использование Интернета происходит на независимых от Facebook площадках. Федеральное антимонопольное ведомство запретило Facebook (в феврале 2019 года - ред.) обработку таких данных без дополнительного согласия пользователей. Антимонопольная палата Федерального верховного суда сегодня решила, что Федеральное антимонопольное ведомство может внедрить такой запрет", - говорится в решении суда.
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Речь при этом не идет об окончательном запрете. ФАВ в феврале 2019 года решило ограничить компанию Facebook в сборе данных пользователей из различных источников, таких как WhatsApp и Instagram. В ведомстве считают, что компания злоупотребляет своей позицией на рынке, поскольку сбор информации ведется также на третьих площадках и за пределами facebook.com, когда пользователь, например, оставляет комментарии на третьих сайтах, регистрируясь на нем через свой Facebook-аккаунт.
Facebook в том же феврале 2019 года оспорил это решение в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе, который по жалобе компании приостановил действие решения ФАВ "из-за серьезных сомнений в правомерности решения". Федеральный верховный суд с этим не согласился и таким образом отменил решение суда Дюссельдорфа. По мнению судей Федерального верховного суда, условия пользования являются "абьюзивными", потому что пользователям не дают право выбрать - соглашаться на персонализацию, с которой он будет отдавать компании данные, которыми он делится при пользовании лишь Facebook.com, или соглашаться на персонализацию с полной передачей в ее нынешней форме для полного персонализированного опыта. Отсутствие этого выбора нарушает право пользователя на личную автономию и информационное самоопределение согласно Общему регламенту по защите данных, а сложность для пользователя сменить площадку (эффект привязки к поставщику) также представляет эксплуатацию пользователя, поскольку "конкуренция не может выполнять контрольной функции из-за доминирующего положения Facebook".
Согласно изначальному решению ФАВ, по закону о защите персональных данных Facebook должен прозрачно показать, какие действия по обработке данных производит компания. Кроме того, немецкий регулятор обязывает Facebook подать план реализации с детальным указанием технического исполнения обязательств. Если Facebook не будет соблюдать эти условия, возможно наложение штрафа, составляющего до 10% от годовой выручки компании.