https://ria.ru/20200623/1573393444.html
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:24
2020-06-23T22:24
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
антон котяков
валентина матвиенко
анатолий артамонов
общество
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https://ria.ru/20200623/1573392094.html
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Константин Тюрин
не выплаты надо делать, а давать нормальную работу и зарплату, снижать налоги, тогда и подачки не понадобятся
26
Олег Олегов
Что самое интересное - ни один противник Путина почему то не отказался от этих выплат. Если такие убеждённые, то почему бы не отказаться в пользу пенсионеров хотя бы за которых так радеете на всех форумах.
17
5
россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, антон котяков, валентина матвиенко, анатолий артамонов, общество
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Президент Владимир Путин
подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Ранее об этой мере глава государства объявил в ходе обращения к россиянам.
Кто получит выплаты
Как пояснили РИА Новости в Минтруде, выплату затронут почти 27 миллионов детей. На реализацию предложенной президентом меры власти выделать почти 275 миллиардов рублей.
Для получения не нужно подавать заявление.
"Средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - сказал глава ведомства Антон Котяков
.
Министр уточнил, что для тех родителей, которые еще не получил такие выплаты на детей от нуля до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.
В министерстве добавили, что эти пособия не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.
"Всегда обоснованы"
Сенатор Анатолий Артамонов
заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации озвученных президентом мер.
Политик отметил важность и значимость правильного использования этих денег, чтобы они доходили до адресатов.
"Все предложения, которые озвучивает президент, всегда хорошо обоснованы, просчитаны", - добавил парламентарий.
"Путин чувствует, какие проблемы волнуют людей"
Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко
, верхняя палата парламента уже в среду начнет активную работу по обеспечению мер, предложенных Путиным.
Она подчеркнула социальную важность инициативу, озвученных президентом.
Матвиенко отметила, что предложения являются точечными и обращены к тем, кто в них действительно нуждается.
"Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей", - добавила она.