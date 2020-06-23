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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:24
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
антон котяков
валентина матвиенко
анатолий артамонов
общество
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не выплаты надо делать, а давать нормальную работу и зарплату, снижать налоги, тогда и подачки не понадобятся
26
Что самое интересное - ни один противник Путина почему то не отказался от этих выплат. Если такие убеждённые, то почему бы не отказаться в пользу пенсионеров хотя бы за которых так радеете на всех форумах.
17
5
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, антон котяков, валентина матвиенко, анатолий артамонов, общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

22:24 23.06.2020
43086
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Ранее об этой мере глава государства объявил в ходе обращения к россиянам.

Кто получит выплаты

Как пояснили РИА Новости в Минтруде, выплату затронут почти 27 миллионов детей. На реализацию предложенной президентом меры власти выделать почти 275 миллиардов рублей.
Для получения не нужно подавать заявление.
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"Средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - сказал глава ведомства Антон Котяков.
Министр уточнил, что для тех родителей, которые еще не получил такие выплаты на детей от нуля до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.
В министерстве добавили, что эти пособия не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

"Всегда обоснованы"

Сенатор Анатолий Артамонов заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации озвученных президентом мер.
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Политик отметил важность и значимость правильного использования этих денег, чтобы они доходили до адресатов.
"Все предложения, которые озвучивает президент, всегда хорошо обоснованы, просчитаны", - добавил парламентарий.

"Путин чувствует, какие проблемы волнуют людей"

Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, верхняя палата парламента уже в среду начнет активную работу по обеспечению мер, предложенных Путиным.
Она подчеркнула социальную важность инициативу, озвученных президентом.
Матвиенко отметила, что предложения являются точечными и обращены к тем, кто в них действительно нуждается.
"Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей", - добавила она.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияАнтон КотяковВалентина МатвиенкоАнатолий АртамоновОбщество
Популярные комментарии
не выплаты надо делать, а давать нормальную работу и зарплату, снижать налоги, тогда и подачки не понадобятся
24 июня, 01:17
Константин Тюрин
2300002
Что самое интересное - ни один противник Путина почему то не отказался от этих выплат. Если такие убеждённые, то почему бы не отказаться в пользу пенсионеров хотя бы за которых так радеете на всех форумах.
24 июня, 01:06
ОООлег Олегов
700074
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