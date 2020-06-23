Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Ранее об этой мере глава государства объявил в ходе обращения к россиянам.

Кто получит выплаты

Как пояснили РИА Новости в Минтруде, выплату затронут почти 27 миллионов детей. На реализацию предложенной президентом меры власти выделать почти 275 миллиардов рублей.

Для получения не нужно подавать заявление.

"Средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - сказал глава ведомства Антон Котяков

Министр уточнил, что для тех родителей, которые еще не получил такие выплаты на детей от нуля до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.

В министерстве добавили, что эти пособия не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

"Всегда обоснованы"

Сенатор Анатолий Артамонов заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации озвученных президентом мер.

Политик отметил важность и значимость правильного использования этих денег, чтобы они доходили до адресатов.

"Все предложения, которые озвучивает президент, всегда хорошо обоснованы, просчитаны", - добавил парламентарий.

"Путин чувствует, какие проблемы волнуют людей"

Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко , верхняя палата парламента уже в среду начнет активную работу по обеспечению мер, предложенных Путиным.

Она подчеркнула социальную важность инициативу, озвученных президентом.

Матвиенко отметила, что предложения являются точечными и обращены к тем, кто в них действительно нуждается.