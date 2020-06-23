Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573393403.html
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:25
распространение нового коронавируса
россия
евросоюз
бразилия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_0:207:3168:1989_1400x0_80_0_0_038c1605170d1390680b07328998f4c1.jpg
https://ria.ru/20200623/1573383635.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
Это хорошо,наши соотечественники-туристы не будут тащить заразу из Европы,как это было в марте.В разгар эпидемии расползлись по всему миру,как тараканы из за скидок на путёвки.
105
Это скорее Россия десять раз подумает,открыть свои границы для Европы или нет.
93
29
россия
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_0:207:3168:1989_1400x0_80_0_0_038c1605170d1390680b07328998f4c1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_236:0:2965:2047_1400x0_80_0_0_71f68cfea8b16fdf21ba9f254c0a764a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_577:0:2624:2047_1400x0_80_0_0_3cdd65b1afb577053168eb6257a5d791.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, бразилия, сша, в мире

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

22:19 23.06.2020 (обновлено: 23:25 23.06.2020)
25695
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАэропорт Мадрида
Аэропорт Мадрида
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
В преддверии открытия европейских границ с 1 июля чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. Перечни составлены на основе того, как власти справляются с пандемией коронавируса.
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 18:19Распространение нового коронавируса
Врач объяснил успех Москвы в борьбе с COVID-19 на фоне других городов
Страны, которые войдут в список, были определены на основании "комбинации эпидемиологических критериев", главным из которых является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. Брюссель требует, что этот показатель ровнялся 16.
На основании данного критерия, США (107 случаев на 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев) не относятся к безопасным, пишет издание со ссылкой на собственные подсчеты.
Отмечается, что сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки.
В Евросоюзе также заявили, что списки будут пересматривать каждые две недели, чтобы отразить происходящие в мире изменения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
1087556549
Обсудить 29
Распространение нового коронавирусаРоссияЕвросоюзБразилияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это хорошо,наши соотечественники-туристы не будут тащить заразу из Европы,как это было в марте.В разгар эпидемии расползлись по всему миру,как тараканы из за скидок на путёвки.
23 июня, 23:02
Вадим Ипполитов
89400012
Это скорее Россия десять раз подумает,открыть свои границы для Европы или нет.
23 июня, 23:05
ssva
66161019
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Владимир Путин обратился к россиянам
Госпиталь COVID-19 в Черкесске
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Хельсинки
Финляндия откроет границы с рядом стран
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Офис российской интернет-компании Яндекс
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния