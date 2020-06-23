https://ria.ru/20200623/1573393403.html
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:19
2020-06-23T23:25
распространение нового коронавируса
россия
евросоюз
бразилия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573383635.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
Вадим Ипполитов
Это хорошо,наши соотечественники-туристы не будут тащить заразу из Европы,как это было в марте.В разгар эпидемии расползлись по всему миру,как тараканы из за скидок на путёвки.
105
sva
Это скорее Россия десять раз подумает,открыть свои границы для Европы или нет.
93
29
россия
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_0:207:3168:1989_1400x0_80_0_0_038c1605170d1390680b07328998f4c1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, бразилия, сша, в мире
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Евросоюз
может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times
со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
В преддверии открытия европейских границ с 1 июля чиновники в Брюсселе
обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. Перечни составлены на основе того, как власти справляются с пандемией коронавируса.
Страны, которые войдут в список, были определены на основании "комбинации эпидемиологических критериев", главным из которых является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. Брюссель требует, что этот показатель ровнялся 16.
На основании данного критерия, США (107 случаев на 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев) не относятся к безопасным, пишет издание со ссылкой на собственные подсчеты.
Отмечается, что сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки.
В Евросоюзе также заявили, что списки будут пересматривать каждые две недели, чтобы отразить происходящие в мире изменения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.