СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило изданиесо ссылкой на проект документа и официальных лиц.

В преддверии открытия европейских границ с 1 июля чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. Перечни составлены на основе того, как власти справляются с пандемией коронавируса.

Страны, которые войдут в список, были определены на основании "комбинации эпидемиологических критериев", главным из которых является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. Брюссель требует, что этот показатель ровнялся 16.

На основании данного критерия, США (107 случаев на 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев) не относятся к безопасным, пишет издание со ссылкой на собственные подсчеты.

Отмечается, что сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки.

В Евросоюзе также заявили, что списки будут пересматривать каждые две недели, чтобы отразить происходящие в мире изменения.