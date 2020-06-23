https://ria.ru/20200623/1573393221.html
Российские военные сбили два беспилотника в районе Хмеймима
Российские и сирийские средства ПВО 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:07
2020-06-23T22:07
война в сирии
хмеймим
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573393187.html
2
хмеймим
латакия (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмеймим, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, латакия (город), сирия, в мире