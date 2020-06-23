Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200623/1573393221.html
Российские военные сбили два беспилотника в районе Хмеймима
Российские и сирийские средства ПВО 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:07
война в сирии
хмеймим
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153017/55/1530175584_0:340:3036:2048_1400x0_80_0_0_3b51e511d586414f41f9773b81acef6f.jpg
https://ria.ru/20200623/1573393187.html
2
хмеймим
латакия (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153017/55/1530175584_0:340:3036:2048_1400x0_80_0_0_3b51e511d586414f41f9773b81acef6f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153017/55/1530175584_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_fb18a655e4d16104423dd0e5cd0346a5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153017/55/1530175584_1555:675:2928:2048_1400x0_80_0_0_087d264286ab538c91a3d849a90c9f00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хмеймим, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, латакия (город), сирия, в мире

Российские военные сбили два беспилотника в районе Хмеймима

22:07 23.06.2020
1737
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские и сирийские средства ПВО 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты", - сказал Щербицкий.
"Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении", - добавил он.
Отмечается, что пострадавших нет, российская авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
Вчера, 22:05Война в Сирии
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
7700112
Обсудить 2
Война в СирииХмеймимЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииЛатакия (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Газовый терминал в Свиноуйсьце
В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
В Сирии при воздушной атаке погибли двое военных
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
США запустят второй за неделю военный спутник с МКС
Аэропорт Мадрида
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Зенитная самоходная установка Шилка в пригороде Дамаска
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд разработал проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед начнет работу по обеспечению предложений Путина
Социальная сеть Фейсбук
Немецкий суд разрешил ограничить Facebook в сборе данных пользователей
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния