https://ria.ru/20200623/1573393187.html
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
Сирийские системы противовоздушной обороны сработали в результате атаки с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщило государственное агентство САНА. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:05
2020-06-23T23:09
война в сирии
война в сирии
эс-сувейда (мухафаза)
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200504/1570969819.html
Stas Dremov
Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно. Как Сирия пытается сбить ракеты и как Россия пытается встать с колен.
63
Oleg Merkulov
Рады бы, да нечем... Надо было через третьи страны у амеров Пэтриоты закупить что-ли. 🤔
11
11
эс-сувейда (мухафаза)
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, эс-сувейда (мухафаза), дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире
БЕЙРУТ, 23 июн — РИА Новости.
Сирийские системы противовоздушной обороны сработали в результате атаки с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщило государственное агентство САНА
.
Как рассказали представители правительственных сил, в результате удара погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Отмечается, что вражеские объекты зашли со стороны Пальмиры и запустили несколько ракета по позициям сирийских войск.
Израильская армия, которая регулярно наносит точечные удары по территории Арабской Республики, отказалась комментировать эту информацию.
Накануне издание также сообщило о воздушной атаке по району Джебла, который находится в 15 километрах от российской авиабазы Хмеймим. Удары наносились боевиками при помощи беспилотников, два из которых были сбиты.
В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что пострадавших в результате атаки нет, а сама авиабаза работает в штатном режиме.