СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии

Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор

© AP Photo / Felipe Dana Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 23 июн — РИА Новости. Сирийские системы противовоздушной обороны сработали в результате атаки с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщило государственное Сирийские системы противовоздушной обороны сработали в результате атаки с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщило государственное агентство САНА

Как рассказали представители правительственных сил, в результате удара погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что вражеские объекты зашли со стороны Пальмиры и запустили несколько ракета по позициям сирийских войск.

Израильская армия, которая регулярно наносит точечные удары по территории Арабской Республики, отказалась комментировать эту информацию.

Накануне издание также сообщило о воздушной атаке по району Джебла, который находится в 15 километрах от российской авиабазы Хмеймим. Удары наносились боевиками при помощи беспилотников, два из которых были сбиты.