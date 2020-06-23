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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573393034.html
В мире за сутки выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса
Более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число приблизилось к 9 миллионам, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

В мире за сутки выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса

21:57 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число приблизилось к 9 миллионам, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 3 847 летальных исходов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 469 587, число заразившихся - 8 993 659.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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