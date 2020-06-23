https://ria.ru/20200623/1573392971.html
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:54
2020-06-23T22:02
василий боднар
мария захарова
москва
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573328076.html
https://ria.ru/20200623/1573336306.html
Олег Ливанов
С утра и до вечера думала? Бедняжечка... Отдохнуть бы ей...
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Rytas Ryto
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1400x0_80_0_0_7c66377a24ae4ff41204969e9e62413c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий боднар, мария захарова, москва, в мире