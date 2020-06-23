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Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:02
василий боднар
мария захарова
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353
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василий боднар, мария захарова, москва, в мире

Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"

21:54 23.06.2020 (обновлено: 22:02 23.06.2020)
50746
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", — цитирует ее портал Politexpert.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
22 июня, 20:07
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Ранее замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар заявил, что Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму.
Тем самым Москва, по мнению дипломата, якобы нарушила международное право и теперь должна Киеву около ста миллионов долларов.
Как объяснил информированный источник РИА Новости, этот документ приняли во времена, когда Крым был украинским. После воссоединения полуострова с Россией он недействителен, потому что Москва не может сама у себя арендовать место для дислокации флота.
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Василий БоднарМария ЗахароваМоскваВ мире
Популярные комментарии
С утра и до вечера думала? Бедняжечка... Отдохнуть бы ей...
23 июня, 21:55
ОЛОлег Ливанов
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23 июня, 22:09
Rytas Ryto
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