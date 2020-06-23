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На Северных Марианских островах произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Северных Марианских островов на западе Тихого океана, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC). РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:48
европейский средиземноморский сейсмологический центр
гуам
северные марианские острова
в мире
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европейский средиземноморский сейсмологический центр, гуам, северные марианские острова, в мире

На Северных Марианских островах произошло землетрясение магнитудой 5,9

21:48 23.06.2020
286
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Северных Марианских островов на западе Тихого океана, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).
Землетрясение было зафиксировано во вторник в 17.50 по времени UTC (20.50 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 97 километрах к северо-востоку от деревни Йиго, расположенной на острове Гуам. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
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Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Европейский средиземноморский сейсмологический центрГуамСеверные Марианские островаВ мире
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