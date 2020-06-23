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В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Общий объем контрактов Польши на американский СПГ уже достиг 50 миллиардов долларов, энергетическая зависимость от России завершится в 2022 году, сообщила на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:43
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200528/1572076467.html
https://ria.ru/20200602/1572366000.html
" они больше не будут зависеть от российского газа" "Они будут покупать природный газ (СПГ) у нас" Ахахахахаха!!!! ))))
22
Это тот американский газ независимости который с молекулами свободы?
18
12
польша
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153236/89/1532368909_0:171:3036:1879_1400x0_80_0_0_e104dbd4eb9a66dc02fcf4646ad24097.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России

21:43 23.06.2020
1648
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазовый терминал в Свиноуйсьце
Газовый терминал в Свиноуйсьце
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Общий объем контрактов Польши на американский СПГ уже достиг 50 миллиардов долларов, энергетическая зависимость от России завершится в 2022 году, сообщила на брифинге во вторник высокопоставленный представитель администрации США.
"Они (Польша) будут энергетически независимы с 2022 года, и это большое достижение, они больше не будут зависеть от российского газа",- сказала представитель администрации на брифинге накануне прибытия в Вашингтон для переговоров с президентом Дональдом Трампом президента Польши Анджея Дуды. В США напомнили, что контракт между Польшей и российским "Газпромом" на поставки СПГ истекает в 2022 году.
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"Они будут покупать природный газ (СПГ) у нас", - сказала представитель администрации Трампа.
"Общая стоимость всех контрактов по СПГ - 50 миллиардов долларов, общий объем СПГ по всем контрактам на все годы - 141 миллион тонн СПГ", - подвела итоги уже будущего сотрудничества между двумя странами представитель администрации США.
В администрации также рассказали, что Варшава и Вашингтон завершают переговоры по "двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии, что позволит Польше активнее продвигаться в строительстве атомной станции по американским технологиям".
В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского СПГ сообщалось в 2018 и 2019 годах.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлять. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на 1% - до 8,95 миллиарда кубометров.
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
2 июня, 18:32
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Обсудить 12
Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
" они больше не будут зависеть от российского газа" "Они будут покупать природный газ (СПГ) у нас" Ахахахахаха!!!! ))))
23 июня, 21:47
Джонни Пупкин
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Это тот американский газ независимости который с молекулами свободы?
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