В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

"Они будут покупать природный газ (СПГ) у нас", - сказала представитель администрации Трампа.

"Общая стоимость всех контрактов по СПГ - 50 миллиардов долларов, общий объем СПГ по всем контрактам на все годы - 141 миллион тонн СПГ", - подвела итоги уже будущего сотрудничества между двумя странами представитель администрации США.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлять. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на 1% - до 8,95 миллиарда кубометров.