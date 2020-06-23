В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России

"Они (Польша) будут энергетически независимы с 2022 года, и это большое достижение, они больше не будут зависеть от российского газа",- сказала представитель администрации на брифинге накануне прибытия в Вашингтон для переговоров с президентом Дональдом Трампом президента Польши Анджея Дуды. В США напомнили, что контракт между Польшей и российским "Газпромом" на поставки СПГ истекает в 2022 году.
"Они будут покупать природный газ (СПГ) у нас", - сказала представитель администрации Трампа.
"Общая стоимость всех контрактов по СПГ - 50 миллиардов долларов, общий объем СПГ по всем контрактам на все годы - 141 миллион тонн СПГ", - подвела итоги уже будущего сотрудничества между двумя странами представитель администрации США.
В администрации также рассказали, что Варшава и Вашингтон завершают переговоры по "двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии, что позволит Польше активнее продвигаться в строительстве атомной станции по американским технологиям".
В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского СПГ сообщалось в 2018 и 2019 годах.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлять. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на 1% - до 8,95 миллиарда кубометров.