Посольство не получало сведений о пострадавших в Мексике россиянах

МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. В посольстве РФ в Мексике сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения, после временной эвакуации сотрудников диппредставительства обращения к ним не поступали.
"Сведений о пострадавших среди наших соотечественников не поступало. В рамках стандартной процедуры сотрудники дипмиссии были эвакуированы в момент сейсмической тревоги", - сказал пресс-секретарь посольства Евгений Ненашкин.
Вчера, 19:55В Мексике один человек погиб из-за землетрясения
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По предварительной информации, погиб один человек.