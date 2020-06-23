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Посольство не получало сведений о пострадавших в Мексике россиянах
В посольстве РФ в Мексике сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения, после временной эвакуации... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:37
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россия, мексика, в мире

Посольство не получало сведений о пострадавших в Мексике россиянах

21:37 23.06.2020
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© РИА Новости / Фёдор ВильнерХрам Святого Доминика в Оахаке
Храм Святого Доминика в Оахаке
© РИА Новости / Фёдор Вильнер
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. В посольстве РФ в Мексике сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения, после временной эвакуации сотрудников диппредставительства обращения к ним не поступали.
"Сведений о пострадавших среди наших соотечественников не поступало. В рамках стандартной процедуры сотрудники дипмиссии были эвакуированы в момент сейсмической тревоги", - сказал пресс-секретарь посольства Евгений Ненашкин.
Врачи и пациенты возле клиники Дуранго в Мехико во время землятресения
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В Мексике один человек погиб из-за землетрясения
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По предварительной информации, погиб один человек.
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