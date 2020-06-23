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"Росатом" начал поэтапное снятие санитарных ограничений на АЭС
Российские АЭС начали поэтапное снятие у себя ограничений, которые были введены в апреле нынешнего года на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил во... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:34
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
росэнергоатом
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, росэнергоатом, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество

"Росатом" начал поэтапное снятие санитарных ограничений на АЭС

21:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские АЭС начали поэтапное снятие у себя ограничений, которые были введены в апреле нынешнего года на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник департамент коммуникаций концерна "Росэнергоатом" (входящего в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
Соответствующий приказ подписал 23 июня 2020 года генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.
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"Приказ также содержит ряд рекомендаций (на основе рекомендаций Роспотребнадзора), где определены специальные показатели для поэтапного снятия или (в зависимости от ситуации) наоборот, введения дополнительных ограничительных мероприятий на предприятиях. В их числе, например, – коэффициент распространения инфекции", - отмечается в сообщении.
"В настоящее время к работе в почти привычном режиме уже приступили на ряде российских АЭС - там, где благодаря высокой сознательности людей наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и нет осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в городе расположения (той или иной атомной станции)", - сказал Петров, слова которого приведены в сообщении.
По его словам, сегодня, несмотря на позитивную тенденцию, на АЭС России продолжают предприниматься все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и обеспечения безопасной и непрерывной работы станций.
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Российские АЭС, как жизнеобеспечивающие предприятия, в период пандемии продолжали вырабатывать электроэнергию для страны. Непрерывности производственных процессов удалось добиться благодаря организации особого режима работы специалистов, работающих на ядерных установках. Для них были созданы специальные условия проживания в санаториях-профилакториях, организованы питание, досуг, спецтранспорт и постоянный медицинский контроль. Помощь семьям оказывали волонтеры из числа членов молодежных организаций атомных станций и городских общественных организаций.
"В настоящее время все АЭС России продолжают работать в штатном режиме. Соблюдение всех защитных мер сохраняется на прежнем уровне: на местах проводятся необходимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасности персонала, осуществляется постоянный контроль здоровья, в том числе регулярно проводятся измерение температуры, дезинфекция помещений и транспорта, персонал оснащен средствами индивидуальной защиты. Сотрудники обеспечивающих служб переведены на удаленный режим работы", - отметила пресс-служба "Росэнергоатома".
В общей сложности на 11 АЭС в России эксплуатируются 36 энергоблоков разной мощности, а также плавучий блок "Академик Ломоносов". Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет порядка 30,3 ГВт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РосэнергоатомФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
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