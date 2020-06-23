Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573392311.html
Небольшое цунами достигло побережья Мексики после землетрясения
Небольшое цунами достигло побережья Мексики после мощного землетрясения, произошедшего на юге страны, сообщил РИА Новости глава национального центра по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:19
оахака
акапулько
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573391437_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_b9757e710eaa0a9e98b8cecc82173c0d.jpg
https://ria.ru/20200623/1573389793.html
оахака
акапулько
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573391437_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_b9757e710eaa0a9e98b8cecc82173c0d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573391437_32:0:2761:2047_1400x0_80_0_0_a72bcd6465bfb0328b27f24817365ec0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573391437_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_6d3cbd5ac93ca555c5ca81db78984152.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оахака, акапулько, мексика, в мире

Небольшое цунами достигло побережья Мексики после землетрясения

21:19 23.06.2020
995
© REUTERS / Carlos JassoПациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
© REUTERS / Carlos Jasso
МОНТЕВИДЕО, 23 июн - РИА Новости. Небольшое цунами достигло побережья Мексики после мощного землетрясения, произошедшего на юге страны, сообщил РИА Новости глава национального центра по предупреждению цунами Мигель Анхель Рейес Мартинес.
Предупреждение о цунами последовало после мощного землетрясения на юге Мексики в штате Оахака рядом с побережьем Тихого океана. По разным данным, магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 7,7. Американские сейсмологи предупреждали, что некоторым районам западного побережья Мексики угрожает цунами высотой до трех метров. Затем прогноз был скорректирован до одного метра высоты.
Врачи и пациенты возле клиники Дуранго в Мехико во время землятресения
Вчера, 19:55
В Мексике один человек погиб из-за землетрясения
"Это небольшие волны, в районе Акапулько - один метр, в Оахаке - 50 сантиметров и еще меньше в штате Чиапас. Они не разрушительные, но по их амплитуде это определенно небольшое цунами", - сказал собеседник агентства по телефону.
203503
Обсудить 0
ОахакаАкапулькоМексикаВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
На Северных Марианских островах произошло землетрясение магнитудой 5,9
Храм Святого Доминика в Оахаке
Посольство не получало сведений о пострадавших в Мексике россиянах
Газовый терминал в Свиноуйсьце
В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
За сутки от коронавируса вылечились 83 российских военных
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" начал поэтапное снятие санитарных ограничений на АЭС
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
Верхоянские горы в Якутии
В ООН проверят сообщения о рекордных +38°С на полюсе холода в Якутии
Российский предприниматель Виктор Бут
Семья Виктора Бута не знает о возможности его обмена на Уилана
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
На крымских пляжах введут социальную дистанцию и дезинфекцию
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Центр Оахаки
В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния