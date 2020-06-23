За сутки от коронавируса вылечились 83 российских военных

"За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5855 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 958 пациентам, из них 156 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.