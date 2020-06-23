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За сутки от коронавируса вылечились 83 российских военных
Более 5,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 83 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:13
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

За сутки от коронавируса вылечились 83 российских военных

21:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 5,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 83 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5855 человек", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 659.
На 23 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 254 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 632.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 958 пациентам, из них 156 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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