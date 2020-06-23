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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573392202.html
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования в Москве обратилась к ЦИК РФ с просьбой ограничить информирование и агитацию на участках... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:07
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
игорь борисов
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь борисов, политика

В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования

21:07 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования в Москве обратилась к ЦИК РФ с просьбой ограничить информирование и агитацию на участках для голосования, сообщил координатор группы Игорь Борисов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
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"В Центризбирком отправлено обращение, которое касается организации, более четкого порядка в помещении для голосования. Речь идет, на что обратили внимание мои коллеги, о том, чтобы дать возможность избирателю сделать свой выбор без какого-либо давления. Прежде всего, мы говорим, что термина "агитация" нет, но есть "информационное одобрение"... Мы боимся, что этим правом могут злоупотреблять - то есть у нас не регулируется агитация, разрешается информировать", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, есть опасения, что давление со стороны сторонников голосования за поправки и его противников перетечет на участки и проникнет даже в кабинки для голосования в рамках этого широкого информирования о голосовании.
Как уточнили в пресс-службе группы, чтобы избежать информационного давления на голосующих, члены рабочей группы предлагают установить ограничение по проведению информационных акций на избирательных участках и вынести их на расстояние не менее 50 метров от зданий, в которых находятся помещения для голосования.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Игорь БорисовПолитика
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