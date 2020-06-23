В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования в Москве обратилась к ЦИК РФ с просьбой ограничить информирование и агитацию на участках для голосования, сообщил координатор группы Игорь Борисов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
"В Центризбирком отправлено обращение, которое касается организации, более четкого порядка в помещении для голосования. Речь идет, на что обратили внимание мои коллеги, о том, чтобы дать возможность избирателю сделать свой выбор без какого-либо давления. Прежде всего, мы говорим, что термина "агитация" нет, но есть "информационное одобрение"... Мы боимся, что этим правом могут злоупотреблять - то есть у нас не регулируется агитация, разрешается информировать", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, есть опасения, что давление со стороны сторонников голосования за поправки и его противников перетечет на участки и проникнет даже в кабинки для голосования в рамках этого широкого информирования о голосовании.
Как уточнили в пресс-службе группы, чтобы избежать информационного давления на голосующих, члены рабочей группы предлагают установить ограничение по проведению информационных акций на избирательных участках и вынести их на расстояние не менее 50 метров от зданий, в которых находятся помещения для голосования.