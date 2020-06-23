Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал снижение налогов в IT-сфере прорывной мерой.
Во вторник президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений с 2021 года в систему налогообложения. Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму. Эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями. Также президент предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
"Снижение налогов для IT-компаний по страховым взносам до 7,6 процента и налога на прибыль до 3 процентов – вполне прорывные меры. Важны детали: как попасть в категорию IT-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов", — написал Кудрин в Twitter.
Также глава Счетной палаты отметил, что селективный налог, который идет на конкретную цель, впервые предлагается в стране.