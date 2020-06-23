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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал снижение налогов в IT-сфере прорывной мерой. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-24T00:00
россия
алексей кудрин
владимир путин
экономика
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Перед поправками в Конституцию они "сделают" всё. Лишь бы рабы ничего не поняли.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, алексей кудрин, владимир путин, экономика

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

21:04 23.06.2020 (обновлено: 00:00 24.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал снижение налогов в IT-сфере прорывной мерой.
Во вторник президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений с 2021 года в систему налогообложения. Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму. Эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями. Также президент предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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"Снижение налогов для IT-компаний по страховым взносам до 7,6 процента и налога на прибыль до 3 процентов – вполне прорывные меры. Важны детали: как попасть в категорию IT-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов", — написал Кудрин в Twitter.
Также глава Счетной палаты отметил, что селективный налог, который идет на конкретную цель, впервые предлагается в стране.
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РоссияАлексей КудринВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Перед поправками в Конституцию они "сделают" всё. Лишь бы рабы ничего не поняли.
23 июня, 21:53
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