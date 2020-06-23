На крымских пляжах введут социальную дистанцию и дезинфекцию

Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Пляжный отдых в Крыму должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря, сообщила главный санитарный врач Крыма Пляжный отдых в Крыму должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская

"Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от 1,5 до 2 метров, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими", - сказала Пеньковская, слова которой приводит пресс-служба министерства курортов и турима республики.

В этом сезоне к 1 июля в Крыму планируют открыться 440 пляжей – везде проведены обследования дна, завершается обучение матросов-спасателей и оформление разрешительных документов.

В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко подчеркнул, что в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по безопасному отдыху.

"Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи. Самый частый вопрос: нужны ли маски на пляже, ответ: нет, не нужны, достаточно держать дистанцию", - отметил министр.

По его словам, уже со следующей недели министерство начнет выезды в регионы с целью проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.