https://ria.ru/20200623/1573391948.html
На крымских пляжах введут социальную дистанцию и дезинфекцию
Пляжный отдых в Крыму должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:59
2020-06-23T20:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
наталья пеньковская
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200622/1573329429.html
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республика крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787903_0:233:3228:2048_1400x0_80_0_0_ee4a3a970dc6912a1912a7e2c125acf8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), наталья пеньковская, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости.
Пляжный отдых в Крыму должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская
.
"Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от 1,5 до 2 метров, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими", - сказала Пеньковская, слова которой приводит пресс-служба министерства курортов и турима республики.
В этом сезоне к 1 июля в Крыму планируют открыться 440 пляжей – везде проведены обследования дна, завершается обучение матросов-спасателей и оформление разрешительных документов.
В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
подчеркнул, что в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по безопасному отдыху.
"Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи. Самый частый вопрос: нужны ли маски на пляже, ответ: нет, не нужны, достаточно держать дистанцию", - отметил министр.
По его словам, уже со следующей недели министерство начнет выезды в регионы с целью проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.