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Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"
Михаил Ефремов сильно переживает из-за аварии, он пообещал бросить пить, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:59
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"

20:59 23.06.2020
5411
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Михаил Ефремов сильно переживает из-за аварии, он пообещал бросить пить, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Юрист отметил, что раньше артиста не привлекали даже к административной ответственности. По его словам, Ефремов никогда не нарушал скоростной режим.
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"Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", — рассказал Пашаев.
Публикации СМИ о том, что Ефремов якобы пытался покончить с собой, адвокат назвал фантазиями.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.
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94023749
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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