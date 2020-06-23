https://ria.ru/20200623/1573391919.html
Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"
Михаил Ефремов сильно переживает из-за аварии, он пообещал бросить пить, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:59
2020-06-23T20:59
эльман пашаев
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россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Михаил Ефремов
сильно переживает из-за аварии, он пообещал бросить пить, рассказал в эфире "Эха Москвы
" адвокат актера Эльман Пашаев
.
Юрист отметил, что раньше артиста не привлекали даже к административной ответственности. По его словам, Ефремов никогда не нарушал скоростной режим.
"Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", — рассказал Пашаев.
Публикации СМИ о том, что Ефремов якобы пытался покончить с собой, адвокат назвал фантазиями.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.