Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

Юрист отметил, что раньше артиста не привлекали даже к административной ответственности. По его словам, Ефремов никогда не нарушал скоростной режим.

"Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", — рассказал Пашаев.

Публикации СМИ о том, что Ефремов якобы пытался покончить с собой, адвокат назвал фантазиями.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.