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Бокерия назвал орден "За заслуги перед Отечеством" наивысшим признанием
Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - это наивысшее признание деятельности, сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:59
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Бокерия назвал орден "За заслуги перед Отечеством" наивысшим признанием

20:59 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - это наивысшее признание деятельности, сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия, отметив, что всю жизнь занимался одним делом и ни разу не пожалел, что стал врачом.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бокерии орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Я узнал об этом 20 минут назад. Трудно описать словами свои ощущения... Для меня, как для любого гражданина России, это наивысшее признание того, чем я занимаюсь. Я всю свою жизнь старался заниматься одним и тем же делом - лечить людей", - рассказал Бокерия РИА Новости.
Он отметил, что ни разу не пожалел, что стал врачом. Однако на поступлении в медицинский институт настояла старшая сестра, которая сама заканчивала медуниверситет, уточнил Бокерия.
Пациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве
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"В школьные годы я жил в относительно небольшом городе, с утра до вечера мы гоняли в футбол, я хорошо играл в шахматы... и я, откровенно говоря, не знал, куда мне идти. Моя сестра заканчивала медицинский институт. А в Грузии профессия врача почти святая, и все родители всегда мечтали, чтобы дети были врачами, моя мама к этому относилась спокойно, а сестра очень просила, чтобы я пошел в медицинский институт. И я пошел", - пояснил Бокерия.
По его словам, дальше в карьере все складывалось успешно, к окончанию института у него уже было 12 печатных работ, а в аспирантуру его приняли без обучения в ординатуре.
После окончания учебы Бокерия занялся новой темой, жизнеугрожающими аритмиями, и через 10 лет получил государственную премию СССР.
"Уже очень давно я делаю операции практически только на открытом сердце, это такая самая сложная категория и результаты хорошие. Я очень доволен", - подчеркнул Бокерия.
Лео Бокерия
22 декабря 2019, 08:00Специальный репортаж
Как прожить один день с Лео Бокерия и не упасть от усталости
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РоссияЛео БокерияВладимир ПутинСССРГрузияОбщество
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