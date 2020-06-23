Бокерия назвал орден "За заслуги перед Отечеством" наивысшим признанием

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - это наивысшее признание деятельности, сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - это наивысшее признание деятельности, сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия , отметив, что всю жизнь занимался одним делом и ни разу не пожалел, что стал врачом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бокерии орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"Я узнал об этом 20 минут назад. Трудно описать словами свои ощущения... Для меня, как для любого гражданина России, это наивысшее признание того, чем я занимаюсь. Я всю свою жизнь старался заниматься одним и тем же делом - лечить людей", - рассказал Бокерия РИА Новости.

Он отметил, что ни разу не пожалел, что стал врачом. Однако на поступлении в медицинский институт настояла старшая сестра, которая сама заканчивала медуниверситет, уточнил Бокерия.

"В школьные годы я жил в относительно небольшом городе, с утра до вечера мы гоняли в футбол, я хорошо играл в шахматы... и я, откровенно говоря, не знал, куда мне идти. Моя сестра заканчивала медицинский институт. А в Грузии профессия врача почти святая, и все родители всегда мечтали, чтобы дети были врачами, моя мама к этому относилась спокойно, а сестра очень просила, чтобы я пошел в медицинский институт. И я пошел", - пояснил Бокерия.

По его словам, дальше в карьере все складывалось успешно, к окончанию института у него уже было 12 печатных работ, а в аспирантуру его приняли без обучения в ординатуре.

После окончания учебы Бокерия занялся новой темой, жизнеугрожающими аритмиями, и через 10 лет получил государственную премию СССР