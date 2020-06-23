Депутат попросил ГП оценить дезинформацию о голосовании по поправкам

Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске

Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о "провалах Владимира Путина за 20 лет его правления". Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд демократии") и Free For Russia ("Свободная Россия").

Пискарев подчеркнул, что комиссия изучает и мониторит появляющуюся информацию в СМИ и соцсетях о попытках повлиять на мнение граждан.

"Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством Российской Федерации", - заявил парламентарий журналистам.

Он отметил, что среди зарубежных СМИ, отметившихся пропагандистскими публикациями, - радиостанции "Голос Америки" и Deutsche Welle, телеканал "Настоящее время", а также "Радио Свобода" и его региональные проекты - "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Idel.Реалии", "Радио Азатлык".

Пискарев подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют публикациям на ресурсах СМИ и НПО, финансируемых из бюджетов иностранных государств, а также внимательно изучают информацию об инспирируемых из-за рубежа провокациях и намеченных на день голосования акциях с участием выпускников зарубежных тренингов.

"В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул депутат.