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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573391599.html
Депутат попросил ГП оценить дезинформацию о голосовании по поправкам
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:14
голосование по поправкам в конституцию
василий пискарев
конституция рф
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий пискарев, конституция рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Депутат попросил ГП оценить дезинформацию о голосовании по поправкам

20:49 23.06.2020 (обновлено: 21:14 23.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинАгитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру по выявленным случаям тиражирования дезинформации о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о "провалах Владимира Путина за 20 лет его правления". Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд демократии") и Free For Russia ("Свободная Россия").
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Пискарев подчеркнул, что комиссия изучает и мониторит появляющуюся информацию в СМИ и соцсетях о попытках повлиять на мнение граждан.
"Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством Российской Федерации", - заявил парламентарий журналистам.
Он отметил, что среди зарубежных СМИ, отметившихся пропагандистскими публикациями, - радиостанции "Голос Америки" и Deutsche Welle, телеканал "Настоящее время", а также "Радио Свобода" и его региональные проекты - "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Idel.Реалии", "Радио Азатлык".
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Пискарев подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют публикациям на ресурсах СМИ и НПО, финансируемых из бюджетов иностранных государств, а также внимательно изучают информацию об инспирируемых из-за рубежа провокациях и намеченных на день голосования акциях с участием выпускников зарубежных тренингов.
"В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул депутат.
Организаторы дискредитирующей кампании призывают публиковать в соцсетях карикатуры на президента, организовать акции гражданского неповиновения, уже 1 июля, в день голосования, силами волонтеров провести собственные exit poll, а вечером того же дня - собраться в центре Москвы на несанкционированный митинг.
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Голосование по поправкам в КонституциюВасилий ПискаревКонституция РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
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