В Госдуме изучают сообщения о дискредитации голосования по поправкам

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России изучает и мониторит появляющуюся информацию в СМИ и соцсетях о попытках повлиять на голосование по поправкам в конституцию, заявил журналистам глава думской комиссии Василий Пискарев.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о "провалах Владимира Путина за 20 лет его правления". Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд демократии") и Free For Russia ("Свободная Россия").
"В настоящее время мы проводим мониторинг и изучаем поступающую информацию о публикации недостоверных сообщений в СМИ и социальных сетях", - заявил Пискарев.
Он подчеркнул, что думская комиссия наладила контакт с представителями общественных организация и комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в целях оперативного реагирования на попытки повлиять на волеизъявление граждан.
Организаторы дискредитирующей кампании призывают публиковать в соцсетях карикатуры на президента, организовать акции гражданского неповиновения, уже 1 июля, в день голосования, силами волонтеров провести собственные exit poll, а вечером того же дня - собраться в центре Москвы на несанкционированный митинг.