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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Госдуме изучают сообщения о дискредитации голосования по поправкам
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России изучает и мониторит появляющуюся информацию в СМИ и соцсетях о попытках... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:20
голосование по поправкам в конституцию
василий пискарев
конституция рф
госдума рф
общество
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РИА Новости
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353
60
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василий пискарев, конституция рф, госдума рф, общество

В Госдуме изучают сообщения о дискредитации голосования по поправкам

20:40 23.06.2020 (обновлено: 21:20 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России изучает и мониторит появляющуюся информацию в СМИ и соцсетях о попытках повлиять на голосование по поправкам в конституцию, заявил журналистам глава думской комиссии Василий Пискарев.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о "провалах Владимира Путина за 20 лет его правления". Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд демократии") и Free For Russia ("Свободная Россия").
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
"В настоящее время мы проводим мониторинг и изучаем поступающую информацию о публикации недостоверных сообщений в СМИ и социальных сетях", - заявил Пискарев.
Он подчеркнул, что думская комиссия наладила контакт с представителями общественных организация и комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в целях оперативного реагирования на попытки повлиять на волеизъявление граждан.
Организаторы дискредитирующей кампании призывают публиковать в соцсетях карикатуры на президента, организовать акции гражданского неповиновения, уже 1 июля, в день голосования, силами волонтеров провести собственные exit poll, а вечером того же дня - собраться в центре Москвы на несанкционированный митинг.
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Вчера, 14:18Голосование по поправкам в Конституцию
Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством
27700611
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Голосование по поправкам в КонституциюВасилий ПискаревКонституция РФГосдума РФОбщество
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