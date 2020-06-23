В Госдуме изучают сообщения о дискредитации голосования по поправкам

Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов о "провалах Владимира Путина за 20 лет его правления". Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд демократии") и Free For Russia ("Свободная Россия").