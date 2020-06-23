https://ria.ru/20200623/1573391461.html
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:39
2020-06-23T23:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САМАРА, 23 июн — РИА Новости.
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области
отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19
.
"В Самарской области отменяется режим самоизоляции. Самоизоляцию рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет и попадающим в группу риска", — говорится в сообщении.
По информации оперштаба, с 26 июня разрешается работа точек питания на открытом воздухе в сезонных летних кафе, на террасах и верандах. Кроме того, с 24 июня отменяется режим обязательной двухнедельной самоизоляции для приезжающих в Самарскую область из других регионов, снимается въездной контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.
Отмечается, что в регионе продолжат действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
В Самарской области до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 9 июня возобновили работу загсы и библиотеки, с 22 июня — все магазины и торговые центры.
С начала пандемии в Самарской области подтвержден 4451 случай заболевания коронавирусом, 2309 человек выздоровели, 53 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.