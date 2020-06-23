https://ria.ru/20200623/1573391359.html
Испанию на параде Победы в Москве представит посол
Испанию на параде Победы 24 июня в Москве представит посол королевства в России Фернандо Вальдеррама Пареха, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:37
2020-06-23T20:37
75 лет великой победы
россия
парад победы
владимир путин
москва
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156263/63/1562636335_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3b0b644ea80854a3452b9284c457003b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573362633.html
2
россия
москва
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156263/63/1562636335_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3b0b644ea80854a3452b9284c457003b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156263/63/1562636335_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_cc44792bf2c7f88b7cbf050ba9f08fb2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156263/63/1562636335_506:0:2554:2048_1400x0_80_0_0_d1ab14e940f59aa73ae2fd3974e27a83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парад победы, владимир путин, москва, испания, в мире