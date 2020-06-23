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75 лет Великой Победы
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Испанию на параде Победы в Москве представит посол
Испанию на параде Победы 24 июня в Москве представит посол королевства в России Фернандо Вальдеррама Пареха, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:37
75 лет великой победы
россия
парад победы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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россия, парад победы, владимир путин, москва, испания, в мире

Испанию на параде Победы в Москве представит посол

20:37 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха во время пресс-конференции, посвященной масштабному выставочному проекту "Сальвадор Дали. Магическое искусство", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха во время пресс-конференции, посвященной масштабному выставочному проекту Сальвадор Дали. Магическое искусство, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Испанию на параде Победы 24 июня в Москве представит посол королевства в России Фернандо Вальдеррама Пареха, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"На параде будет посол", - сказали агентству в диппредставительстве.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России в этот день состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Украшение Москвы к параду Победы
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Парад Победы: кто приедет в гости?24 июня в разных городах России состоится Парад Победы. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен с 9 мая. Но дата далеко не случайная. Москву в этот день планируют посетить лидеры нескольких государств.
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваИспанияВ мире
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