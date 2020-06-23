Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573391263.html
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть успех "налога на богатых"
Успешность и эффективность налогового администрирования в случае введения в РФ прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет во многом... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:34
телеобращение президента 23 июня 2020 года
левон айрапетян (предприниматель)
центр стратегических разработок (фонд)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_8e352f11a055c6cf16d3a1e0f76139ca.jpg
https://ria.ru/20200623/1573388067.html
https://ria.ru/20200623/1573385778.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_8e352f11a055c6cf16d3a1e0f76139ca.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_35305932a12914f8370a00d4697614bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_236:0:2284:2048_1400x0_80_0_0_2d668a30f35e8a2794a20793e5802eb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, левон айрапетян (предприниматель), центр стратегических разработок (фонд), экономика

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть успех "налога на богатых"

20:34 23.06.2020
514
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Успешность и эффективность налогового администрирования в случае введения в РФ прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет во многом зависеть от того, придется ли гражданам самостоятельно подавать налоговые декларации, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил с 1 января отменить в стране плоскую шкалу НДФЛ в 13% и повысить его ставку до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Полученные от этой меры дополнительные доходы бюджета, которые оцениваются в 60 миллиардов рублей в год, Путин предложил направлять на лечение орфанных заболеваний.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
Вчера, 19:15
Кудрин прокомментировал предложенные Путиным изменения НДФЛ
"Теперь, когда принято принципиальное решение, важно, как будет осуществляться налоговое администрирование - будет ли в полной мере переложена обязанность перечислять НДФЛ в бюджет с работодателей и других налоговых агентов на граждан или найдётся промежуточное решение, минимизирующее риски низкой собираемости. Это крайне важно, так как налоговая культура россиян находится на среднем уровне и есть риски недобросовестного поведения отдельных групп граждан", - сказал Айрапетян.
"Успешность и эффективность администрирования будет зависеть от того, переложат ли в полной мере на физических лиц обязанность подавать декларации по НДФЛ и уплачивать налог. Это может потребоваться, так как у граждан есть не только зарплатные, но и иные доходы, которые влияют на достижение пороговой суммы", - пояснил эксперт, предположив, что обязанности налоговых агентов при расчёте и выплате НДФЛ не исчезнут полностью, а будет найдено некое комбинированное решение.
Он также отметил, что прогрессивное налогообложение доходов - широко распространённое в мире явление, более того, часто встречается шкала, в которой есть более чем две налоговые ставки, а налоговая нагрузка на состоятельных граждан ощутимо выше.
"У россиян был запрос на прогрессивную шкалу НДФЛ, который дополнительно вырос в период пандемии. В озвученной конфигурации прогрессивная шкала направлена в первую очередь на формирование дополнительных финансовых ресурсов для бюджета, которые будут направлены на лечение тяжелых заболеваний", - заключил Айрапетян.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
Вчера, 18:43
Симоньян поддержала повышение НДФЛ для помощи больным детям
1920023
Обсудить 2
Телеобращение президента 23 июня 2020 годаЛевон Айрапетян (предприниматель)Центр стратегических разработок (фонд)Экономика
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
Кудрин прокомментировал предложенные Путиным изменения НДФЛ
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Газовый терминал в Свиноуйсьце
В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
В Минтруде рассказали о средствах на выплаты на детей до 16 лет
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме изучают сообщения о дискредитации голосования по поправкам
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал как можно быстрее принять решения по поддержке россиян
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Депутат попросил ГП оценить дезинформацию о голосовании по поправкам
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в Грузии в ночные клубы
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия назвал орден "За заслуги перед Отечеством" наивысшим признанием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния