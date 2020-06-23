Эксперт рассказал, от чего будет зависеть успех "налога на богатых"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Успешность и эффективность налогового администрирования в случае введения в РФ прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет во многом зависеть от того, придется ли гражданам самостоятельно подавать налоговые декларации, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок ( Успешность и эффективность налогового администрирования в случае введения в РФ прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет во многом зависеть от того, придется ли гражданам самостоятельно подавать налоговые декларации, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок ( ЦСР ) Левон Айрапетян.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил с 1 января отменить в стране плоскую шкалу НДФЛ в 13% и повысить его ставку до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Полученные от этой меры дополнительные доходы бюджета, которые оцениваются в 60 миллиардов рублей в год, Путин предложил направлять на лечение орфанных заболеваний.

"Теперь, когда принято принципиальное решение, важно, как будет осуществляться налоговое администрирование - будет ли в полной мере переложена обязанность перечислять НДФЛ в бюджет с работодателей и других налоговых агентов на граждан или найдётся промежуточное решение, минимизирующее риски низкой собираемости. Это крайне важно, так как налоговая культура россиян находится на среднем уровне и есть риски недобросовестного поведения отдельных групп граждан", - сказал Айрапетян.

"Успешность и эффективность администрирования будет зависеть от того, переложат ли в полной мере на физических лиц обязанность подавать декларации по НДФЛ и уплачивать налог. Это может потребоваться, так как у граждан есть не только зарплатные, но и иные доходы, которые влияют на достижение пороговой суммы", - пояснил эксперт, предположив, что обязанности налоговых агентов при расчёте и выплате НДФЛ не исчезнут полностью, а будет найдено некое комбинированное решение.

Он также отметил, что прогрессивное налогообложение доходов - широко распространённое в мире явление, более того, часто встречается шкала, в которой есть более чем две налоговые ставки, а налоговая нагрузка на состоятельных граждан ощутимо выше.