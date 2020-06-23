https://ria.ru/20200623/1573391141.html
В Минтруде рассказали о средствах на выплаты на детей до 16 лет
На единовременные выплаты на детей до 16 лет будет направлено более 270 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:30
2020-06-23T21:53
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4209d3a03731e717b27bee4f61720c60.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573391714.html
https://ria.ru/20200623/1573389696.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4209d3a03731e717b27bee4f61720c60.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_31931816ae0a3b0c4a61168e22705ad6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c041e42f4fda3acf121b26442fb2696b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
На единовременные выплаты на детей до 16 лет будет направлено более 270 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда
.
"Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В министерстве уточнили, что для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей от нуля до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.
Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки, добавили в Минтруде.
В свою очередь в Минфине РФ уточнили, что общая численность получателей выплат составит 27,4 миллиона человек и на эти цели планируется выделить из федерального бюджета 274,3 миллиарда рублей.
"При этом теперь эту выплату смогут получить все дети с рождения до 16 лет, а не с трёх до 16 лет, как было предусмотрено ранее", - подчеркнули в министерстве.