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Володин призвал как можно быстрее принять решения по поддержке россиян
Госдума подготовит законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, и примет их как можно... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:29
телеобращение президента 23 июня 2020 года
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество

Володин призвал как можно быстрее принять решения по поддержке россиян

20:29 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума подготовит законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, и примет их как можно быстрее, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее Путин в обращении к россиянам предложил отказаться от плоской шкалы налогообложения, расширить льготную ипотеку, снизить налоговую нагрузку на IT-компании.
"Задача Государственной думы – подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы ГД.
Он отметил, что президент формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики, а масштаб тех вызовов, с которыми столкнулась Россия сегодня, сложно с чем-либо сравнивать. "Но никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один. Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента. Работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается", - сказал Володин.
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Спикер Госдумы подчеркнул, что президент держит ситуацию с коронавирусом на постоянном контроле. По его мнению, предложенные меры по поддержке граждан и экономики показывают, что глава государства рассматривает их не как сиюминутные, а как стратегические решения.
"Это решения, связанные с изменением шкалы налогообложения, поддержкой IT-отрасли, стройиндустрии через создание дополнительной возможности гражданам брать в ипотеку жилье по льготным процентным ставкам, с поддержкой самозанятых. Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 миллиардов рублей. Это нестандартное решение, и даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", - отметил Володин.
"Сегодня всем непросто. Многие страны мира испытывают проблемы в экономике. Однако в России все то, что было создано, те резервы, которые были накоплены, позволяют решать вопросы оказания помощи нашим гражданам. Семьям с детьми, тем, кто потерял работу. Ни в одной стране мира нет таких системных мер поддержки на протяжении столь длительного времени. В свое время, когда формировались резервы ФНБ, звучали предложения потратить эти деньги. Можно только предположить, что бы произошло, если бы к таким советам прислушались", - сказал Володин.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
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