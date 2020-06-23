Володин призвал как можно быстрее принять решения по поддержке россиян

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума подготовит законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным , и примет их как можно быстрее, заявил председатель ГД Вячеслав Володин

Ранее Путин в обращении к россиянам предложил отказаться от плоской шкалы налогообложения, расширить льготную ипотеку, снизить налоговую нагрузку на IT-компании.

"Задача Государственной думы – подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы ГД.

Он отметил, что президент формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики, а масштаб тех вызовов, с которыми столкнулась Россия сегодня, сложно с чем-либо сравнивать. "Но никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один. Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента. Работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается", - сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что президент держит ситуацию с коронавирусом на постоянном контроле. По его мнению, предложенные меры по поддержке граждан и экономики показывают, что глава государства рассматривает их не как сиюминутные, а как стратегические решения.

"Это решения, связанные с изменением шкалы налогообложения, поддержкой IT-отрасли, стройиндустрии через создание дополнительной возможности гражданам брать в ипотеку жилье по льготным процентным ставкам, с поддержкой самозанятых. Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 миллиардов рублей. Это нестандартное решение, и даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", - отметил Володин.