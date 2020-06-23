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Власти штата, где был эпицентр землетрясения, опровергли угрозу цунами
Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат сообщил, что в результате землетрясения угрозы цунами нет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:26
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353
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мексика, сша, в мире

Власти штата, где был эпицентр землетрясения, опровергли угрозу цунами

20:26 23.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЦентр Оахаки
Центр Оахаки
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат сообщил, что в результате землетрясения угрозы цунами нет.
"Согласно информации министерства гражданской защиты и национального координатора, вероятности возникновения цунами нет", - заявил губернатор Оахаки в интервью Canal 6.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, там нанесен ущерб ряду зданий.
Центр по предупреждению о цунами в США сообщил, что на некоторых участках западного побережья Мексики возможны цунами с волнами высотой от одного до трех метров.
Храм Святого Доминика в Оахаке
Вчера, 20:21Сказано в эфире
Очевидцы рассказали о землетрясении в МексикеВ Мексике произошло землетрясение, его эпицентр находился на юге страны. Очевидцы из южного города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и из столицы страны рассказали радио Sputnik, как это было.
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МексикаСШАВ мире
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