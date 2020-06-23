https://ria.ru/20200623/1573390922.html
Власти штата, где был эпицентр землетрясения, опровергли угрозу цунами
Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат сообщил, что в результате землетрясения угрозы цунами нет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:26
2020-06-23T20:26
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, сша, в мире