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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573390699.html
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:20
75 лет великой победы
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
парад победы
москва
украина
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:174:2800:1749_1400x0_80_0_0_e540701360d4f13c2b6c0ee43a9994eb.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, парад победы, москва, украина, в мире

Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве

20:20 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за пандемии COVID-19. Девятого мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в этом году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.
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"Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации – хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях", - написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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75 лет Великой ПобедыОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукПарад ПобедыМоскваУкраинаВ мире
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