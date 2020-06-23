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В Екатеринбурге обстреляли трамвай
Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:19
екатеринбург
происшествия
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екатеринбург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

20:19 23.06.2020
12450
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
"На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11. По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения. У одной из пассажирок медики зафиксировали ссадину шеи, госпитализация ей не понадобилась", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.
Полицейский
6 июня, 05:03
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52454421
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