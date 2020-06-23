В Екатеринбурге обстреляли трамвай

"На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11. По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения. У одной из пассажирок медики зафиксировали ссадину шеи, госпитализация ей не понадобилась", - сказали в пресс-службе.