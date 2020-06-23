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В Адыгее загорелась недействующая свалка
Недействующая свалка загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в Тахтамукайском районе Адыгеи, ближайший населенный пункт находится в четырех километрах, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тахтамукайский район
республика адыгея
происшествия
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тахтамукайский район
республика адыгея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тахтамукайский район, республика адыгея, происшествия

В Адыгее загорелась недействующая свалка

20:18 23.06.2020
242
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Недействующая свалка загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в Тахтамукайском районе Адыгеи, ближайший населенный пункт находится в четырех километрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о загорании нефункционирующей свалки в районе хутора Новый Сад. Ориентировочно площадь пожара – 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, расстояние до ближайшего населенного пункта Энем составляет четыре километра. К ликвидации пожара привлечены 25 человек и 15 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тахтамукайский районРеспублика АдыгеяПроисшествия
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