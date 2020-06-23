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Разумков рассказал о переболевших COVID-19 депутатах Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что 15-17 депутатов парламента переболели коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий разумков, коронавирусы, верховная рада украины, воз, украина, в мире

Разумков рассказал о переболевших COVID-19 депутатах Рады

20:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что 15-17 депутатов парламента переболели коронавирусом.
"Переболели в целом где-то человек 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют… Я имею в виду народных депутатов", - заявил Разумков в эфире "Украинского радио" во вторник.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 38074, умерли 1035 человек, 16956 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий РазумковКоронавирусыВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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