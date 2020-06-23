https://ria.ru/20200623/1573390372.html
Разумков рассказал о переболевших COVID-19 депутатах Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что 15-17 депутатов парламента переболели коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:13
2020-06-23T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий разумков
коронавирусы
верховная рада украины
воз
украина
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дмитрий разумков, коронавирусы, верховная рада украины, воз, украина, в мире