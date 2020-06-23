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https://ria.ru/20200623/1573390154.html
Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1268, скончались 27 пациентов, общее число умерших превысило 5 тысяч, сообщил министр... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч

20:07 23.06.2020
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© REUTERS / Umit BektasДезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1268, скончались 27 пациентов, общее число умерших превысило 5 тысяч, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1268 новых случаев, всего заразившихся - 190 165. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших – 5001. Вылечились сегодня 1315 пациентов, всего - 162 848", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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