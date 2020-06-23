https://ria.ru/20200623/1573390154.html
Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1268, скончались 27 пациентов, общее число умерших превысило 5 тысяч, сообщил министр... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:07
2020-06-23T20:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
турция
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573317816.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, турция, в мире