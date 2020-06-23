Пробки в Москве накануне парада Победы достигли девяти баллов

"В столице 9 баллов. Ожидаемо. Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД. Если вы только собираетесь выезжать с работы/по делам, подождите до 21.00", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
ЦОДД также информирует, что на большинстве магистралей движение в сторону области свободное.
"Для тех, кто не в центре: на большинстве вылетных магистралей движение в сторону области рабочее. Например, нет особых затруднений на Дмитровском, Ярославском, Каширском, Алтуфьевском шоссе, Липецкой улице и других", - сказано в сообщении.
Для тех, кто не в центре: на большинстве вылетных магистралей движение в сторону области рабочее. Например, нет особых затруднений на Дмитровском, Ярославском, Каширском, Алтуфьевском шоссе, Липецкой улице и др. pic.twitter.com/bZctx81cXl— ЦОДД (@gucodd) June 23, 2020