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Пробки в Москве накануне парада Победы достигли девяти баллов
Пробки в Москве накануне парада Победы составляют 9 баллов, больше всего машин в пределах Третьего транспортного кольца, на западе и юго-западе МКАД, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:01
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

Пробки в Москве накануне парада Победы достигли девяти баллов

20:01 23.06.2020
282
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пробки в Москве накануне парада Победы составляют 9 баллов, больше всего машин в пределах Третьего транспортного кольца, на западе и юго-западе МКАД, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
"В столице 9 баллов. Ожидаемо. Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД. Если вы только собираетесь выезжать с работы/по делам, подождите до 21.00", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
ЦОДД также информирует, что на большинстве магистралей движение в сторону области свободное.
"Для тех, кто не в центре: на большинстве вылетных магистралей движение в сторону области рабочее. Например, нет особых затруднений на Дмитровском, Ярославском, Каширском, Алтуфьевском шоссе, Липецкой улице и других", - сказано в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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