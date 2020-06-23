Пробки в Москве накануне парада Победы достигли девяти баллов

ЦОДД также информирует, что на большинстве магистралей движение в сторону области свободное.

"Для тех, кто не в центре: на большинстве вылетных магистралей движение в сторону области рабочее. Например, нет особых затруднений на Дмитровском, Ярославском, Каширском, Алтуфьевском шоссе, Липецкой улице и других", - сказано в сообщении.