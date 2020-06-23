Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573389932.html
СМИ рассказали об ущербе при землетрясении в Мексике
Сильное землетрясение в Мексике причинило ущерб ряду зданий в городе Крусесита, расположенном поблизости от эпицентра толчков, сообщает местная газета... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:58
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:114:2000:1239_1400x0_80_0_0_e67523a9d01e18e859d8670be826afc3.jpg
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:114:2000:1239_1400x0_80_0_0_e67523a9d01e18e859d8670be826afc3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_99:0:1902:1352_1400x0_80_0_0_156d49f10a904b0afae0863f72c30242.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_325:0:1677:1352_1400x0_80_0_0_b967ee1382d1d8322c66ec49c50e965e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мексика, в мире

СМИ рассказали об ущербе при землетрясении в Мексике

19:58 23.06.2020
628
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Сильное землетрясение в Мексике причинило ущерб ряду зданий в городе Крусесита, расположенном поблизости от эпицентра толчков, сообщает местная газета OaxacaesNoticia.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
На видео и фото, выложенных изданием, видны крупные куски бетона и камни, которые отвалились от зданий и лежат на улицах. Власти начинают закрывать дороги и огораживать здания лентами.
Издание отмечает, что жители порта Чауэ, расположенного в городе Крусесита, отметили снижение уровня прилива.
Центр по предупреждению о цунами в США сообщил, что на некоторых участках западного побережья Мексики возможны цунами с волнами высотой от одного до трех метров.
103600
Обсудить 0
МексикаВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в Грузии в ночные клубы
Врачи и пациенты возле клиники Дуранго в Мехико во время землятресения
В Мексике один человек погиб из-за землетрясения
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Пробки в Москве накануне парада Победы достигли девяти баллов
Здание посольства Нидерландов в Москве
Нидерланды на параде Победы в Москве представит временный поверенный
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Центр предупреждения о цунами в США объявил тревогу для трех стран
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Разумков рассказал о переболевших COVID-19 депутатах Рады
Центр Оахаки
Власти штата, где был эпицентр землетрясения, опровергли угрозу цунами
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Турция ответила на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Сейсмограф. Архивное фото
Сейсмологи в Мексике скорректировали данные по сильному землетрясению
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
В Сенате Франции оценили идею создать парламентский "нормандский формат"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния