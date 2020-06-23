СМИ рассказали об ущербе при землетрясении в Мексике

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.

На видео и фото, выложенных изданием, видны крупные куски бетона и камни, которые отвалились от зданий и лежат на улицах. Власти начинают закрывать дороги и огораживать здания лентами.