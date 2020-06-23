https://ria.ru/20200623/1573389876.html
Нидерланды на параде Победы в Москве представит временный поверенный
Нидерланды на параде Победы в Москве 24 июня представит временный поверенный в делах королевства в России Доминик Кулинг, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:57
2020-06-23T21:33
75 лет великой победы
владимир путин
москва
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151466/72/1514667268_0:197:1829:1226_1400x0_80_0_0_2a8b03a8b6c112f5b27c3fe04181dced.jpg
https://ria.ru/20200623/1573388577.html
1
москва
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151466/72/1514667268_0:197:1829:1226_1400x0_80_0_0_2a8b03a8b6c112f5b27c3fe04181dced.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151466/72/1514667268_25:0:1961:1452_1400x0_80_0_0_dd621048d2d461d0335794ff024e6882.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151466/72/1514667268_19:110:1361:1452_1400x0_80_0_0_2fba275bdee81ee0c2bd3e425f571a8f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, нидерланды, в мире