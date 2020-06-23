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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573389876.html
Нидерланды на параде Победы в Москве представит временный поверенный
Нидерланды на параде Победы в Москве 24 июня представит временный поверенный в делах королевства в России Доминик Кулинг, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:33
75 лет великой победы
владимир путин
москва
нидерланды
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151466/72/1514667268_0:197:1829:1226_1400x0_80_0_0_2a8b03a8b6c112f5b27c3fe04181dced.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир путин, москва, нидерланды, в мире

Нидерланды на параде Победы в Москве представит временный поверенный

19:57 23.06.2020 (обновлено: 21:33 23.06.2020)
236
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в FacebookЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в Facebook
Здание посольства Нидерландов в Москве
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нидерланды на параде Победы в Москве 24 июня представит временный поверенный в делах королевства в России Доминик Кулинг, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
"Нидерланды будут представлены (на параде Победы в Москве - ред.) госпожой Доминик Кулинг, которая является временным поверенным в делах посольства Нидерландов (в РФ)", - сказали в дипмиссии.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинМоскваНидерландыВ мире
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