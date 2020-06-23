Эксперт оценил предложение предоставлять статус самозанятого с 16 лет

"Учитывая, что современная молодежь фактически начинает свою работу не с 18 лет, это приведет к повышению деловой культуры, более грамотному и молодому предпринимательству", - считает эксперт.

"Начинающие специалисты высокотехнологичной сферы, как правило, в 16-17 лет уже имеют хорошие заказы на разработку, проектирование или развитие цифровых сервисов. Лично я сам в 16 лет уже активно продавал свои разработки, но первое юридическое лицо я смог зарегистрировать только через 2 года. Сейчас стать предпринимателем можно гораздо легче и быстрее", - добавил эксперт.