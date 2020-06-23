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Эксперт оценил предложение предоставлять статус самозанятого с 16 лет
Предоставление статуса самозанятого с 16 лет повысит деловую культуру в России и приведет к более молодому предпринимательству, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:55
арсений щельцин
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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арсений щельцин, владимир путин, экономика

Эксперт оценил предложение предоставлять статус самозанятого с 16 лет

19:55 23.06.2020
86
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предоставление статуса самозанятого с 16 лет повысит деловую культуру в России и приведет к более молодому предпринимательству, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет. Этим правом могут воспользоваться около трех миллионов человек, отмечал президент. Также начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.
"Учитывая, что современная молодежь фактически начинает свою работу не с 18 лет, это приведет к повышению деловой культуры, более грамотному и молодому предпринимательству", - считает эксперт.
"Начинающие специалисты высокотехнологичной сферы, как правило, в 16-17 лет уже имеют хорошие заказы на разработку, проектирование или развитие цифровых сервисов. Лично я сам в 16 лет уже активно продавал свои разработки, но первое юридическое лицо я смог зарегистрировать только через 2 года. Сейчас стать предпринимателем можно гораздо легче и быстрее", - добавил эксперт.
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Арсений ЩельцинВладимир ПутинЭкономика
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