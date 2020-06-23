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В Мексике один человек погиб из-за землетрясения
Губернатор южного мексиканского штата Оахака сообщил, что в результате сильного землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:22
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мексика, в мире

В Мексике один человек погиб из-за землетрясения

19:55 23.06.2020 (обновлено: 20:22 23.06.2020)
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© AFP 2020 / Pedro PardoВрачи и пациенты возле клиники Дуранго в Мехико во время землятресения
Врачи и пациенты возле клиники Дуранго в Мехико во время землятресения
© AFP 2020 / Pedro Pardo
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Губернатор южного мексиканского штата Оахака сообщил, что в результате сильного землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы.
"Повреждена больница в Уатулько, необходимо будет переместить пациентов. Согласно предварительной информации, в результате обрушения фасада погиб один человек, еще один получил ранения", - заявил губернатор Оахаки Алехандро Мурат в интервью Canal 6.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, там нанесен ущерб ряду зданий.
Центр по предупреждению о цунами в США сообщил, что на некоторых участках западного побережья Мексики возможны цунами с волнами высотой от одного до трех метров.
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