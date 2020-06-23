ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с ФСИН

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между ВТБ и Федеральной службой исполнения наказаний подписали президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и директор ФСИН Александр Калашников, сообщает пресс-служба банка.
"Основными целями сотрудничества в рамках соглашения станут обеспечение комплексного банковского обслуживания военнослужащих внутренней службы и гражданского персонала ФСИН России, в том числе в рамках зарплатных проектов. Кроме того, документ предусматривает повышение финансовой грамотности сотрудников ФСИН, содействие в реализации социальных программ в различных направлениях, а также поддержку членов семей военнослужащих внутренней службы, попавших в сложные жизненные ситуации", - говорится в сообщении.
По словам Костина, соглашение развивает взаимоотношения банка с Федеральной службой исполнения наказаний, определяет приоритетные направления общих усилий, нацеленных на решение стоящих перед ФСИН России социальных задач, а также позволяет предоставить сотрудникам ФСИН самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов.
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