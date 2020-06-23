ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с ФСИН

"Основными целями сотрудничества в рамках соглашения станут обеспечение комплексного банковского обслуживания военнослужащих внутренней службы и гражданского персонала ФСИН России, в том числе в рамках зарплатных проектов. Кроме того, документ предусматривает повышение финансовой грамотности сотрудников ФСИН, содействие в реализации социальных программ в различных направлениях, а также поддержку членов семей военнослужащих внутренней службы, попавших в сложные жизненные ситуации", - говорится в сообщении.