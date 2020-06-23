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ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей
Пенсионный фонд России разъяснил порядок получения дополнительных выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
пенсионный фонд рф, общество

ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей

19:51 23.06.2020
27157
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России разъяснил порядок получения дополнительных выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
На сайте ПФР уточняется, что фонд в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей 3-16 лет.
"Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Поясняется, что родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, дополнительная июльская выплата будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей 3-16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата предоставляется семье без какого-либо заявления.
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