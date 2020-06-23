ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России разъяснил порядок получения дополнительных выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

На сайте ПФР уточняется, что фонд в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей 3-16 лет.

"Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, дополнительная июльская выплата будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.