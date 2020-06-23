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Распространение нового коронавируса
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В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 21 467
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 459 за сутки и достигло вечером во вторник 21 467, один человек скончался, количество... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:47
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 21 467

19:47 23.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 459 за сутки и достигло вечером во вторник 21 467, один человек скончался, количество умерших выросло до 308, сообщило министерство здравоохранения.
По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 5299 человек, 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 860 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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