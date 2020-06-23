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В ОП проконтролируют ситуацию с найденными в московской квартире детьми
Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей возьмет под контроль ситуацию с найденными на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:34
обнаружение детей в московской квартире
сергей рыбальченко
юлия иванова
москва
происшествия
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РИА Новости
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обнаружение детей в московской квартире, сергей рыбальченко, юлия иванова, москва, происшествия

В ОП проконтролируют ситуацию с найденными в московской квартире детьми

19:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей возьмет под контроль ситуацию с найденными на северо-востоке Москвы младенцами, рожденными, предположительно, суррогатными матерями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Сергей Рыбальченко.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. Они рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Будем выяснять и, конечно, возьмем под контроль", - рассказал Рыбальченко.
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Обнаружение детей в московской квартиреСергей РыбальченкоЮлия ИвановаМоскваПроисшествия
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