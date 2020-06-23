https://ria.ru/20200623/1573389054.html
В ОП проконтролируют ситуацию с найденными в московской квартире детьми
Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей возьмет под контроль ситуацию с найденными на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:34
2020-06-23T19:34
обнаружение детей в московской квартире
сергей рыбальченко
юлия иванова
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573383119.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнаружение детей в московской квартире, сергей рыбальченко, юлия иванова, москва, происшествия