Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах "Аэрофлота"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прокуроры проверят сообщения о травмировании двух собак на рейсах "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о возможных нарушениях условий авиаперевозки животных", - сказал собеседник агентства.
В частности, прокуратура проверит информацию, что собака жительницы Москвы получила травмы на рейсе "Аэрофлота" маршрутом "Москва - Симферополь". Ранее дочь пассажирки "Аэрофлота" пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь получила окровавленную клетку с собакой. По ее словам, у животного травмированы морда, десна и зубы. Компания заявила, что клетка с собакой была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно, а животное могло пораниться в полете самостоятельно из-за стресса.
Кроме того, ведомство даст оценку сообщению, что на рейсе той же компании "Петропавловск-Камчатский - Москва" такса получила серьёзную глаза при разгрузке.
"В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.
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