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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах "Аэрофлота"
Прокуроры проверят сообщения о травмировании двух собак на рейсах "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:33
московская межрегиональная транспортная прокуратура
аэрофлот
происшествия
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353
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, аэрофлот, происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах "Аэрофлота"

19:33 23.06.2020
1057
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прокуроры проверят сообщения о травмировании двух собак на рейсах "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о возможных нарушениях условий авиаперевозки животных", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники багажной службы
Вчера, 13:15
"Аэрофлот" рассказал о транспортировке клетки с получившей травму собакой
В частности, прокуратура проверит информацию, что собака жительницы Москвы получила травмы на рейсе "Аэрофлота" маршрутом "Москва - Симферополь". Ранее дочь пассажирки "Аэрофлота" пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь получила окровавленную клетку с собакой. По ее словам, у животного травмированы морда, десна и зубы. Компания заявила, что клетка с собакой была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно, а животное могло пораниться в полете самостоятельно из-за стресса.
Кроме того, ведомство даст оценку сообщению, что на рейсе той же компании "Петропавловск-Камчатский - Москва" такса получила серьёзную глаза при разгрузке.
"В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.
Выгрузка багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
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