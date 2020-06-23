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Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:47
россия
владимир путин
общество
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

19:33 23.06.2020 (обновлено: 19:47 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным указом президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.
Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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