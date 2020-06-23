https://ria.ru/20200623/1573388938.html
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:33
2020-06-23T19:47
россия
владимир путин
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным указом президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.
Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.