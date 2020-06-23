Объем поддержки российско-армянских проектов в 2020 году вырос в 2 раза

"В 2020 году объем поддержанных российско-армянских проектов составил более 13 миллионов долларов США, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года", - заявила глава РЭЦ Вероника Никишина на встрече сопредседателей межправительственной российско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.