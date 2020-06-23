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Объем поддержки российско-армянских проектов в 2020 году вырос в 2 раза
Российский экспортный центр (РЭЦ) за истекший период 2020 года поддержал российско-армянские проекты на сумму более 13 миллионов долларов, что в два раза... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:33
российский экспортный центр
экономика
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
российский экспортный центр, экономика

Объем поддержки российско-армянских проектов в 2020 году вырос в 2 раза

19:33 23.06.2020
156
© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван. Архивное фото
Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) за истекший период 2020 года поддержал российско-армянские проекты на сумму более 13 миллионов долларов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).
"В 2020 году объем поддержанных российско-армянских проектов составил более 13 миллионов долларов США, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года", - заявила глава РЭЦ Вероника Никишина на встрече сопредседателей межправительственной российско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Никишина также добавила, что за весь период работы на армянском направлении группа РЭЦ оказала финансовую поддержку совместным внешнеэкономическим проектам на общую сумму более 153 миллионов долларов.
"Таким образом, при сохранении текущей динамики мы превысим показатели прошлого года в 2 раза. Вместе с тем для нас очевидно, что эти цифры не соответствуют реальному потенциалу и возможностям по выводу российских товаров и услуг на рынок Армении. Группа РЭЦ нацелена на существенное наращивание своего присутствия на армянском направлении", - добавила она.
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26 мая, 13:24
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В качестве перспективных направлений работы было заявлено партнерство с Центром содействия инвестициям при национальном центре развития МСП Армении. Отмечается, что стороны договорились о подписании соглашения с центром на ближайшем заседании МПК - в третьем квартале 2020 года в Ереване.
Также Никишина сообщила о предстоящих двух деловых миссиях в онлайн-формате. В качестве заявленных тем – поставки российских средств индивидуальной защиты, а также презентация российского учебного оборудования и средств обучения для представителей системы образования Армении.
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