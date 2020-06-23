В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

САРАТОВ, 23 июн — РИА Новости. Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев.
Ранее власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет — соблюдать режим самоизоляции. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. Всего в регионе лабораторно подтвержден 5671 случай заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2789.
"Регион с начала лета держится на плато, в последние дни наблюдается незначительное снижение. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора продолжается поэтапное снятие ограничений. С 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований. А с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом руководителям предприятий рекомендовано сохранять этот режим для работающих пенсионеров до 12 июля", — цитирует Радаева его пресс-служба.
"Задачей надзорных и правоохранительных служб остается контроль за соблюдением жителями санитарных норм. Прежде всего это социальная дистанция и масочный режим. В противном случае рискуем вернуться к ограничениям", — добавил он.
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