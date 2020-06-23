Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573388829.html
В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий радаев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_0:0:3018:1698_1400x0_80_0_0_eddeead1d2889ece7b439000de6e9c42.jpg
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_0:0:3018:1698_1400x0_80_0_0_eddeead1d2889ece7b439000de6e9c42.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_c7c4078a4847c5adf4259b4a7e2308ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_827c6808b1f24a12135caa73ad450acf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий радаев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество

В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

19:30 23.06.2020 (обновлено: 23:57 23.06.2020)
2092
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 23 июн — РИА Новости. Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев.
Ранее власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет — соблюдать режим самоизоляции. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. Всего в регионе лабораторно подтвержден 5671 случай заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2789.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"Регион с начала лета держится на плато, в последние дни наблюдается незначительное снижение. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора продолжается поэтапное снятие ограничений. С 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований. А с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом руководителям предприятий рекомендовано сохранять этот режим для работающих пенсионеров до 12 июля", — цитирует Радаева его пресс-служба.
"Задачей надзорных и правоохранительных служб остается контроль за соблюдением жителями санитарных норм. Прежде всего это социальная дистанция и масочный режим. В противном случае рискуем вернуться к ограничениям", — добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
110001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий РадаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученый спрогнозировал продолжение эпидемии COVID-19 до весны 2021 года
Офис российской интернет-компании Яндекс
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Госпиталь COVID-19 в Черкесске
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Хельсинки
Финляндия откроет границы с рядом стран
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Аэропорт Мадрида
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Черноморский флот в Севастополе
Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
СМИ сообщили о новой воздушной атаке в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния